Ejército de Nicaragua anuncia ejercicios de tiro con armas pesadas en La Paz Centro

El Ejército de Nicaragua informó a la ciudadanía que, durante los días 25 y 26 de marzo de 2026, se llevarán a cabo prácticas de tiro con armas de infantería, blindados, artillería terrestre y antiaérea en horario de 7:00 a.m. a 1:00 p.m.

Los ejercicios militares tendrán lugar en el Polígono Nacional de Maniobras “General de División Francisco Estrada”, ubicado en la comarca El Papalonal, dentro de la jurisdicción del municipio de La Paz Centro, en el departamento de León.

Ante el posible ruido y movimiento de tropas, la institución militar hace un llamado especial a los habitantes de las comarcas Tecuaname, El Papalonal, Cuatro Palos, Los Portillos, San Agustín, La Unión, Las Lomas, La Fuente y El Charco de los Bueyes.

El ejército instó a los pobladores de estos sectores y zonas aledañas a no alarmarse por el despliegue de personal, técnica militar y las detonaciones que se escucharán durante las jornadas.

Asimismo, solicitó atender rigurosamente las señales preventivas de seguridad establecidas en el perímetro del polígono con el fin de evitar cualquier tipo de accidente.

