Educadores fortalecen herramientas para atender a estudiantes con necesidades específicas

En el Auditorio Elena Arellano del Ministerio de Educación, en Managua, 150 docentes, asesores pedagógicos y directores recibieron certificación en programas de formación avanzada orientados a fortalecer la atención pedagógica en los centros educativos del país.

La compañera Milen Navarrete, de la UNAN-Managua, destacó que “con este aprendizaje los docentes lograrán una cobertura didáctica y pedagógica para todos los estudiantes que presentan necesidades especiales o específicas, garantizando una atención que fortalezca sus conocimientos”.

Por su parte, la docente Karla Moya, de la Escuela Especial Teodoro Kint en El Viejo, Chinandega, con 16 años de experiencia, expresó que “una vez más seguimos aprendiendo para contar con las mejores herramientas y dar lo mejor a los niños con capacidades diferentes”.

Los programas de formación se enfocaron en áreas clave para el desarrollo infantil y la equidad educativa, tales como Logopedia, Autismo Didáctico y Pedagogía Inclusiva, destacando el compromiso del Gobierno Sandinista con una enseñanza digna, inclusiva y de calidad.