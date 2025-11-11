Dos personas fueron afectadas por el COVID en Nicaragua durante la última semana

Entre el 04 y este martes 11 de noviembre, el Ministerio de Salud ha atendido y dado seguimiento responsable y cuidadoso a dos nicaragüenses con COVID confirmado.

De la misma forma 1 persona que estaba en seguimiento ya cumplió con el período establecido.

Desde el inicio de la pandemia hasta hoy, el MINSA ha atendido y dado seguimiento responsable y cuidadoso a 16 mil 818 personas.

En la última semana NO se presentaron fallecidos atribuibles al COVID, y hasta la fecha se ha logrado la recuperación de 16 mil 571 nicaragüenses.

El MINSA destacó que sigue trabajando en la prevención y la atención de las personas, ¡En el Nombre de Dios!

