Destacan legado de Unidad y Soberanía de Simón Bolívar, en encuentro político-cultural en Roma

Un encuentro político-cultural en Roma sirvió de plataforma para la presentación del ensayo “La herencia de Simón Bolívar. El corazón rebelde de América Latina”, de la escritora y periodista Maddalena Celano.

El evento incluyó una mesa redonda para reflexionar sobre el legado histórico y político del Libertador, así como la vigencia de la defensa de la Soberanía de los pueblos latinoamericanos.

La mesa redonda reunió a las Embajadoras de Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua.

En su intervención, la Embajadora de Nicaragua, Mónica Robelo, agradeció a la autora por una obra que calificó como “rigurosa, sensible y necesaria”, pues rescata no solo al Bolívar estadista, sino también al hombre visionario, precursor de ideales de justicia social, autodeterminación y unidad continental.

La Embajadora Robelo subrayó que, para Nicaragua, Bolívar “no es una figura distante, sino parte viva de nuestra historia común”.

Recordó que el General Augusto C. Sandino lo definía como “el gigante de las Américas” y asumió su legado al enfrentar la ocupación extranjera y defender una América Latina libre de toda forma de dominación imperial.

La representante nicaragüense destacó la continuidad histórica entre el pensamiento bolivariano, el sandinismo y los actuales proyectos de integración latinoamericana impulsados por los Gobiernos.

“Nuestra fuerza nace de la unidad entre naciones hermanas”, afirmó, haciendo hincapié en la fraternidad profunda con el pueblo venezolano.

Asimismo, la Embajadora denunció la escalada de agresiones e intentos de injerencia contra Venezuela, “justificados por falsas narrativas”, y reafirmó la solidaridad firme del Gobierno y del Pueblo de Nicaragua con la Soberanía venezolana.

El encuentro concluyó con un llamado a defender la integración y la Soberanía latinoamericana, evocando las palabras del Libertador: “La unidad de nuestros pueblos no es simple quimera de los hombres, sino un destino inexorable.”



