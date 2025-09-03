Desfile Pueblo-Ejército en saludo al 46 aniversario de fundación del Ejército de Nicaragua

Como parte de los festejos por el 46 aniversario de fundación del Ejército de Nicaragua, se realiza el desfile militar Pueblo-Ejército, en la emblemática Avenida de Bolívar a Chávez, de la capital, evento que es presidido por la Presidencia de la República, Copresidente Comandante Daniel Ortega Saavedra y Copresidenta Compañera Rosario Murillo.

Además, asiste el jefe del Ejército de Nicaragua, General de Ejército Julio César Avilés Castillo, la Comandancia General del Ejército de Nicaragua, Coroneles Generales Bayardo Rodríguez, Jefe Estado Mayor General y Marvin Corrales, Inspector General, Mayor General Spiro Bassi, Jefe del Estado Mayor General, Consejo Militar y Oficiales.

También, la compañera Rosa Adelina Barahona Castro, Ministra de Defensa, el Jefe de las Fuerzas Policiales, Primer Comisionado Francisco Díaz Madriz, funcionarios de Órganos del Estado, embajadores, agregados y jefes de misiones militares acreditados en el país.

Bloques de unidades militares que conforman las Fuerzas Militares de Nicaragua, desfilan portando sus instrumentos y armas de defensa de la soberanía nacional, de protección al pueblo nicaragüense, de apoyo en situaciones de emergencias, de atención en salud, entre otros.

El desfile militar Pueblo-Ejército es dedicado en honor al noble y digno pueblo nicaragüense, pueblo que en todos los tiempos ha luchado por la paz, la soberanía, la independencia, la autodeterminación y la integridad territorial.

Desfilan más de 2 mil 500 efectivos militares y 250 medios de combate, demostrando el nivel de firmeza y cohesión alcanzado para defender las conquistas del pueblo.

El desfile militar inició con el ingreso del pabellón nacional y la bandera roja y negra de la lucha antiimperialista del General Augusto C. Sandino y de la Revolución Popular Sandinista, escoltada por la bandera de combate del Ejército de Nicaragua, portada por miembros de la Guardia de Honor.

Desfiló, además, el bloque de damas y caballeros cadetes del Centro Superior de Estudios Militares General de División José Dolores Estrada Vado de la Universidad de Defensa de Nicaragua 4 de mayo, bloque de oficiales del Estado Mayor General, órgano técnico, operativo, administrativo y de servicio para la planificación, dirección y control de las unidades, bloque femenino representativo de la heroica mujer nicaragüense.

También desfiló bloque de la Escuela Superior de Estado Mayor General Benjamín Francisco Zeledón Rodríguez, bloque de la Fuerza Aérea y Defensa Antiaérea, tropas de la Fuerza Naval, brigada de infantería mecanizada General Augusto C, Sandino, bloques de los Comandos Militares Regionales, Batallón Ecológico Bosawás, batallón de tropas navales, cuerpo de escoltas Soldado Calixto Tercero Gonzáles, Escuela Nacional de Adiestramiento Básico de Infantería Soldado Ramón Montoya, entre otros.

Desfiló la técnica militar integrado por unidades de reacción rápida, de exploración, artillería terrestre, antiaérea, de transmisiones, de servicios topográficos, del comando de apoyo logístico, del cuerpo médico militar, de la Unidad Humanitaria de Rescate, Estado Mayor de la Defensa Civil, Fuerza Naval, aseguramiento de ingenieros, tanques y blindados.