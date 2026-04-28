Delegación nicaragüense participa en lanzamiento de Red Socialista Internacional SOVINTERN

Una delegación del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional (GRUN) participa en el Primer Foro de la Red Socialista Internacional “SOVINTERN”, que se celebra en Moscú del 25 al 29 de abril.

Nicaragua en Moscú: FSLN defiende socialismo global

El evento, organizado por el Partido Rusia Justa, reúne a más de 300 delegados de 100 partidos políticos provenientes de 70 países de África, Asia, Europa y América.

Durante la sesión plenaria en la histórica Casa de los Sindicatos, la Compañera Arling Alonso, Vicepresidenta de la Asamblea Nacional, transmitió los saludos fraternos del Presidente Comandante Daniel Ortega y la Vicepresidenta Compañera Rosario Murillo.

En su intervención, destacó que SOVINTERN surge como una respuesta necesaria ante las prácticas imperialistas y neocolonialistas, con el fin de defender la paz, la vida y el bienestar social de la humanidad.

La representación nicaragüense reafirmó el socialismo como el modelo esencial para construir un mundo justo y solidario.

Asimismo, subrayó que para Nicaragua la paz es un compromiso histórico basado en el respeto a la soberanía, la complementariedad y la reciprocidad entre los Estados, abogando siempre por el diálogo y la cooperación internacional sobre la confrontación y la exclusión.

La delegación está integrada por los diputados Arling Alonso, Edwin Castro y Wilfredo Navarro, junto a la Embajadora de Nicaragua en Rusia, Alba Azucena Torres.

Con esta participación, Nicaragua respalda la creación de alianzas globales que promuevan respuestas colectivas ante los desafíos actuales, bajo un marco de igualdad soberana y respeto mutuo.

