Delegación nicaragüense fortalece lazos de cooperación en salud durante visita oficial a China

Con el objetivo de estrechar los vínculos de intercambio y fortalecer el sistema de salud pública, una delegación del Gobierno de Nicaragua inició una importante visita oficial en la República Popular China.

Nicaragua y China refuerzan colaboración en salud pública

La misión, encabezada por la doctora Sonia Castro, ministra asesora de la Presidencia para temas de salud, realizó recorridos estratégicos por instituciones médicas de referencia mundial.

Entre las visitas destacan el Hospital General Tiantan, líder en la especialidad de neurología en el país asiático, y el Centro de Salud Comunitario Dahongmen, en el Distrito de Fengtai, donde conocieron modelos de atención primaria.

Durante los encuentros, la delegación transmitió los saludos de los Copresidentes Comandante Daniel Ortega y la compañera Rosario Murillo, subrayando el interés mutuo de potenciar la cooperación solidaria.

Los intercambios se centraron en la adopción de nuevas tecnologías y prácticas médicas que puedan ser aplicadas en beneficio de las familias nicaragüenses.

Este acercamiento se desarrolla bajo el sólido marco de las relaciones bilaterales entre China y Nicaragua, reafirmando el compromiso de ambos Gobiernos por trabajar en proyectos conjuntos que prioricen el bienestar y la salud de sus pueblos.

