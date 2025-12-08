Delegación de Nicaragua participa en Cumbre Comunidad de Medios «La Franja y la Ruta 2025»

El evento tiene como propósito forjar consensos y ampliar la Cooperación bajo el lema: “Renovación de la Ruta Marítima de la Seda en la Era de los Medios Inteligentes”.

Fue organizada por el Grupo de Medios de China, en coordinación con el Departamento de Publicidad del Comité Provincial del Partido Comunista de China en Guangdong, y la Corporación Internacional de Televisión de China.

Se celebró en la ciudad de Yangjiang, provincia de Guangdong, República Popular China, y por Nicaragua participaron los compañeros Oscar Ortiz de El 19 Digital, y el Compañero Camilo Rodríguez, de las Plataformas Digitales de Juventud Sandinista 19 de Julio.



