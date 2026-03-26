Cultura nicaragüense brilla en inauguración de la XXV semana cultural en Rusia

Con un despliegue de color, danza e identidad, la Embajada de Nicaragua en la Federación de Rusia y la Asociación de Estudiantes Nicaragüenses participaron este 25 de marzo en la inauguración de la XXV Semana Cultural de Estudiantes de América Latina y el Caribe.

Despliegue cultural nicaragüense en Moscú

El evento, con sede en la Universidad Rusa de la Amistad de los Pueblos «Patrice Lumumba», tiene como objetivo principal estrechar los lazos de amistad y el diálogo intercultural entre la juventud latinoamericana y rusa.

La representación nicaragüense destacó con un stand informativo y un desfile que recorrió las tradiciones del país.

Los asistentes disfrutaron de la caracterización de personajes emblemáticos de nuestra idiosincrasia como “El Viejo y la Vieja” y “El Güegüense o Macho Ratón”, acompañados por el ritmo de las danzas de la Costa Caribe, captando la atención de invitados y estudiantes internacionales.

En el marco de esta celebración, se llevó a cabo un encuentro estratégico entre los vicerrectores de la universidad, Marina Rekets y Mikhail Katsarskiy, con jefes de misiones y diplomáticos de la región, incluyendo Nicaragua.

Durante la reunión, las autoridades académicas rusas resaltaron el trabajo científico conjunto con universidades latinoamericanas y anunciaron que, para este año 2026, una comisión de alto nivel visitará la región para formalizar nuevos acuerdos de colaboración educativa y científica.

Los representantes de la Universidad Patrice Lumumba enfatizaron que la cooperación con América Latina es una alta prioridad para Rusia, reafirmando el compromiso de continuar expandiendo las oportunidades de formación para los jóvenes nicaragüenses y de la región en diversas áreas del conocimiento.

