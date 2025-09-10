type here...
Cruz Blanca realiza segunda entrega de uniformes para socorristas

Por Jhonny Martínez
Más de mil 100 socorristas de las distintas filiales de la Cruz Blanca recibieron uniformes, como parte de la segunda entrega que realiza la institución, cuya inversión asciende a más de 3 millones de córdobas, con fondos propios de la institución, detalló Francis Reyes, directora de Atención Humanitaria y Socorro de la Cruz Blanca.

Cruz Blanca entrega uniformes a más de mil socorristas
Cruz Blanca entrega uniformes a más de mil socorristas

Reyes informó que entregaron chaquetas, pantalones operativos, botas tácticas, uniformes para guardavidas que consisten en licras y sudaderas.

“esto es un compromiso que hemos adquirido, como institución, para garantizar la identificación de todo el personal voluntario, de cara a las coberturas que van a tener en los diferentes balnearios y actividades que se van a realizar en todo el país, en esta semana patria”, agregó Reyes.

