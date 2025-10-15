Cooperación en moda, arte y economía creativa es impulsada por Nicaragua y China

Una delegación nicaragüense, liderada por la compañera Camila Ortega Murillo, directora de la Secretaría de Economía Creativa de Nicaragua, sostuvo ayer martes, encuentros claves con instituciones chinas para fortalecer lazos en las áreas de arte, moda y diplomacia.

Nicaragua y China fortalecen lazos en moda y cultura

La compañera Camila se reunió con representantes de la Asociación de Moda de China y la Empresa HongDu, pioneras en la industria de la moda y confección china.

Durante el encuentro, ambas partes intercambiaron experiencias sobre cómo impulsar la creatividad, el diseño, la innovación y el emprendimiento en el sector textil.

Ambas naciones manifestaron su interés en establecer proyectos de cooperación e intercambio que promuevan la identidad cultural y el empoderamiento de la mujer.

Adicionalmente, la delegación nicaragüense se reunió con el compañero Shen Xin, Vicepresidente de la Asociación de Amistad del Pueblo Chino con el Extranjero.

En el encuentro, se exploraron nuevas oportunidades para estrechar los lazos de amistad y el entendimiento mutuo entre los pueblos de Nicaragua y China.

Estas reuniones reflejan el compromiso de ambos países de seguir promoviendo la cooperación cultural y la economía creativa, en sintonía con la visión de los Copresidentes de Nicaragua, Comandante Daniel Ortega y compañera Rosario Murillo, de construir un futuro de solidaridad y desarrollo.

