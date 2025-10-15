Continuidad Educativa: más oportunidades 2024-2026

Por Arlen Hernandez
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El Sistema Educativo Nacional, presentó el Programa de Continuidad Educativa y el Plan Especial de Orientación Profesional, en base a la Estrategia Nacional de Educación “Bendiciones y Victorias 2024-2026”.

Sistema Educativo Nacional presenta el Programa de Continuidad Educativa para el año 2026
Sistema Educativo Nacional presenta el Programa de Continuidad Educativa para el año 2026

Loyda Barreda, directora del Tecnológico Nacional, resaltó que la oferta de continuidad en carreras universitarias, creció de 7 a 25, lo que representa una gran oportunidad para los futuros bachilleres.

Esta iniciativa fortalece el acompañamiento a estudiantes de secundaria, educación técnica y universidades, porque articula carreras técnicas y universitarias desde una visión integral, destacó Barreda.

El Sistema Educativo Nacional, reafirma su misión de formar el talento humano para los desafíos del entorno productivo, tecnológico y científico, consolidando una educación transformadora al servicio del pueblo nicaragüense y la lucha contra la pobreza.