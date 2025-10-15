Continuidad Educativa: más oportunidades 2024-2026

El Sistema Educativo Nacional, presentó el Programa de Continuidad Educativa y el Plan Especial de Orientación Profesional, en base a la Estrategia Nacional de Educación “Bendiciones y Victorias 2024-2026”.

Sistema Educativo Nacional presenta el Programa de Continuidad Educativa para el año 2026

Loyda Barreda, directora del Tecnológico Nacional, resaltó que la oferta de continuidad en carreras universitarias, creció de 7 a 25, lo que representa una gran oportunidad para los futuros bachilleres.

Esta iniciativa fortalece el acompañamiento a estudiantes de secundaria, educación técnica y universidades, porque articula carreras técnicas y universitarias desde una visión integral, destacó Barreda.

El Sistema Educativo Nacional, reafirma su misión de formar el talento humano para los desafíos del entorno productivo, tecnológico y científico, consolidando una educación transformadora al servicio del pueblo nicaragüense y la lucha contra la pobreza.

