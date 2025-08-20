type here...
Buscar
34.7 C
Managua
miércoles, agosto 20, 2025
Nicaragua

Concurso Otto de La Rocha premia talento nicaragüense con más de 32 mil córdobas

Por Jhonny Martínez
Lectura: Menos de un minuto(s)

Estelí se llenara de música y tradición el próximo 12 de septiembre en en el Centro Cultural Felipe Urrutia, con la gran final del Concurso de Música y Canto Regional “Otto de la Rocha”.

Los participantes ganadores serán premiados con: Primer lugar 32,600 córdobas, segundo lugar 29,200 córdobas y tercer lugar 18,300 córdobas.

La convocatoria del concurso se desarrollo del 11 al 31 de julio en las Casas de Cultura y Creatividad de todo el país.

Los participantes jóvenes y personas de todas las edades tenían que inscribirse en las categorías de solistas, dúos y grupos musicales, con el objetivo de celebrar la identidad nicaragüense a través de sus voces y composiciones.

Los temas musicales tenían que ser grabados en al menos 3 minutos y resaltar el orgullo de ser nicaragüenses ya que la iniciativa busca reconocer a quienes mantienen viva la cultura popular inspirada en el legado de Otto de la Rocha, informó María Teresa Obregón, de la Dirección de Patrimonio de la Alcaldía de Managua.

Gran final del Concurso de Música y Canto en Estelí
Gran final del Concurso de Música y Canto en Estelí
Si te gustó, comparte
Deja tu comentario
Las Más leídas
© La Nueva Radio YA 2025

Todos los Derechos Reservados
Entretenimiento Digital S.A.
Managua, Nicaragua

Frecuencias: 600 KHZ AM y 99.1 FM
Dirección: Edificio Radio Sandino del Ministerio del Interior tres cuadras al Sur Managua, Nicaragua

Teléfonos: (505) 22707600
Whatsapp: (505) 87110456