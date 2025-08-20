Concurso Otto de La Rocha premia talento nicaragüense con más de 32 mil córdobas

Estelí se llenara de música y tradición el próximo 12 de septiembre en en el Centro Cultural Felipe Urrutia, con la gran final del Concurso de Música y Canto Regional “Otto de la Rocha”.

Los participantes ganadores serán premiados con: Primer lugar 32,600 córdobas, segundo lugar 29,200 córdobas y tercer lugar 18,300 córdobas.

La convocatoria del concurso se desarrollo del 11 al 31 de julio en las Casas de Cultura y Creatividad de todo el país.

Los participantes jóvenes y personas de todas las edades tenían que inscribirse en las categorías de solistas, dúos y grupos musicales, con el objetivo de celebrar la identidad nicaragüense a través de sus voces y composiciones.

Los temas musicales tenían que ser grabados en al menos 3 minutos y resaltar el orgullo de ser nicaragüenses ya que la iniciativa busca reconocer a quienes mantienen viva la cultura popular inspirada en el legado de Otto de la Rocha, informó María Teresa Obregón, de la Dirección de Patrimonio de la Alcaldía de Managua.