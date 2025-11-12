Concluyen cirugías de colocación de prótesis a 58 personas en Hospital Manolo Morales

Este miércoles, el Ministerio de Salud concluyó con éxito la Mega Feria de cirugías de colocación de prótesis de cadera y rodillas realizada en el Hospital Dr. Manolo Morales Peralta de Managua, para mejorar la salud y calidad de vida a 58 protagonistas de todo el País.

Durante la jornada de salud, se colocaron 60 prótesis de rodillas y 11 prótesis de cadera a pacientes que ahora podrán caminar y realizar sus actividades cotidianas.

Estas cirugías fueron desarrolladas por médicos nicaragüenses junto a especialistas de la Brigada “Operación Caminar Manitoba”, provenientes de Canadá.