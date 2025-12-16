Concluye en Managua Foro de Cooperación Mediática y Cultural China – Nicaragua

El compañero Daniel Edmundo Ortega Murillo, Coordinador de Medios del Consejo de Comunicación y Ciudadanía, agradeció a los hermanos Comunicadores de la Agencia de Noticias Xinhua, por la realización en Managua, del Primer Foro de Cooperación Mediática y Cultural entre China y Nicaragua.

Foro China-Nicaragua impulsa cooperación mediática

A su vez, Daniel, extendió la invitación a organizar y desarrollar conjuntamente este foro todos los años, y la promoción de eventos similares que fomenten el intercambio de experiencias y fortalezcan el aprendizaje mutuo comunicacional.

El Coordinador de Medios del Consejo de Comunicación y Ciudadanía, expresó un mayor compromiso en el trabajo, con más fortaleza y energía, para continuar con nuestra labor comunicacional, en la defensa de la verdad verdadera de nuestros pueblos, la defensa de la paz, la defensa de la patria, la defensa de la Revolución.

El Compañero Jiang Yan, Director General de Xinhua América Latina, agradeció el esfuerzo de todos los presentes, todos los aportes en el Foro de Cooperación Mediática y Cultural China-Nicaragua, y se comprometió en fortalecer la cooperación entre los países del Sur Global.

El Primer Foro de Cooperación Mediática y Cultural entre China-Nicaragua, contó con el protagonismo de más de 90 comunicadores de los Medios del Poder Ciudadano, Red de Jóvenes Comunicadores y Universitarios.

