Comunicadores Sandinistas y Grupo de Medios de China analizan narrativas populares en la era digital

A pocas horas de finalizar las celebraciones del Año Nuevo Chino del Caballo de Fuego, el Ministerio de Relaciones Exteriores realizó un encuentro virtual entre comunicadores del Grupo de Medios de China y los Medios del Poder Ciudadano. El intercambio abordó el tema “Reflexiones sobre la gestión de una cuenta en redes sociales: Narrativas Populares en la Era Digital”, con el objetivo de compartir experiencias sobre comunicación digital.

Las festividades del Año del Caballo de Fuego, símbolo de energía, progreso y alegría en la cultura china, concluyeron el 3 de marzo con el tradicional Festival de las Linternas. En este contexto, el periodista Xiong Jiazhi, de CGTN, destacó el significado de la celebración y transmitió un mensaje de buenos deseos al pueblo nicaragüense.

En representación de Nicaragua, el coordinador de Medios del Consejo de Comunicación y Ciudadanía, Daniel Edmundo Ortega Murillo, trasladó el saludo de los Copresidentes Comandante Daniel Ortega y Compañera Rosario Murillo, del pueblo nicaragüense al presidente Xi Jinping, al Gobierno y al pueblo de la República Popular China, resaltando los lazos de amistad y cooperación entre ambas naciones.

Lo acompañaron directores y/o coordinadores de medios, entre estos el director de Canal 6, Aarón Peralta; la compañera Celia Zamora de Canal 8; el compañero Oscar Ortiz del 19 Digital; la compañera Guadalupe Padilla de la Red de Jóvenes Comunicadores de la Juventud Sandinista; la compañera Dariela Falcón Corresponsal en Nicaragua de CGTN y, por vía virtual, periodistas y comunicadores de todo el país.

Durante el encuentro, periodistas de ambos países intercambiaron experiencias sobre el papel del periodismo en las plataformas digitales y la importancia de construir narrativas basadas en la vida cotidiana de las familias. Se destacó el uso estratégico de las redes sociales como herramienta para fortalecer la comunicación y acercar contenidos a las audiencias.

“Seguimos afianzando y profundizando esa amistad sincera y recíproca con el grupo de Medios de China. En esta ocasión tuvimos la oportunidad de interactuar y compartir saberes con un destacado periodista y comunicador de China, que compartió aspectos que caracterizan a la comunicación china a través de las redes sociales”, indicó Dariela, destacada periodista sandinista y corresponsal de CGTN en Nicaragua.

Este intercambio marca el primero de varios encuentros profesionales previstos para 2026, orientados a profundizar la colaboración comunicacional y proyectar los avances y logros de las familias de Nicaragua y China mediante un enfoque digital y narrativas populares.