Comunicadores Sandinistas se capacitan comprometidos con las Verdades Verdaderas

Los comunicadores de Río San Juan, Nueva Guinea y Bluefields participarán esta semana en jornadas de formación, intercambio de experiencias y fortalecimiento de capacidades, como parte de un esfuerzo continuo por enriquecer, compartir conocimientos y consolidar una comunicación comprometida con las Verdades Verdaderas, destacó la Copresidenta Compañera Rosario Murillo.

“Tenemos esta semana la visita de nuestros Comunicadores para trabajar en conjunto con los Comunicadores de San Carlos, Río San Juan, en el Teatro Profesor Carlos Aguirre Marín, en San Carlos, en Nueva Guinea, en el Auditorio del Hospital Departamental Jacinto Hernández, en Bluefields, con comunicadores, en el Auditorio del Gobierno Regional”, agregó la Compañera Rosario.

“Vamos adelante en otra semana de aprendizaje, de compartir experiencias y de sumar voluntades y experiencia para la comunicación de las Verdades Verdaderas”, destacó la Copresidenta Rosario Murillo.

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