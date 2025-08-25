type here...
Comunicadores Sandinistas concluyen Taller Avanzado «Desarrollo y Modelaje de Personajes Animados»

Por Arlen Hernandez
El Compañero Daniel Edmundo Ortega Murillo, coordinador de los Medios Sandinistas, agradeció a las compañeras y compañeros comunicadores por toda la atención, dedicación y disciplina en esta importante jornada de trabajo.

Taller de Modelaje de Personajes en Nicaragua
En el Centro Nicaragüense de Enseñanza Audiovisual y Cinematográfica (CNEAC) de la Cinemateca Nacional, fue impartido el taller avanzado «Desarrollo y Modelaje de Personajes Animados».

La capacitación, que tuvo una duración de dos semanas, fue facilitada por docentes del Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos (ICAIC).

