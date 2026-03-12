Comunicadores Sandinistas comparten experiencia sobre IA con estudiantes de la UNAN-Managua

En el primer encuentro comunicacional 2026, realizado en la UNAN-Managua, se abordó sobre el uso responsable de la IA, conocer elementos para identificar lo que es real o falso, y el uso de herramientas para apoyar el trabajo periodístico con mayor rapidez.

Encuentro comunicacional UNAN-Managua 2026

El Compañero Daniel Edmundo Ortega Murillo, Coordinador de los Medios del Poder Ciudadano, expresó el abrazo fraterno y de cariño de los Copresidentes Comandante Daniel y la Compañera Rosario, y manifestó, la importancia de estos encuentros para fortalecer nuestra labor en Defensa de la Verdad Verdadera.

«Nos une el compromiso de aportar a la labor comunicacional para la defensa de la paz, la estabilidad, la patria y la revolución», afirmó el Compañero Daniel Edmundo.

Hersilia Peralta, estudiante de Comunicación de la UNAN-Managua, dijo que estos conocimientos son útiles para el trabajo diario, tomando en cuenta que nos encontramos en la era de la Inteligencia Artificial y que su uso, debe ser responsable.

Los expositores del «Uso de la Inteligencia Artificial en el Trabajo Comunicacional», fueron Oduber Guevara, de Juventud Presidente, y Cristhian Rojas, de la Red de los Jóvenes Comunicadores.



