Comienza distribución de autobuses nuevos para 7 departamentos de Nicaragua

Con mucha emoción 122 transportistas entre mujeres y varones, recibieron sus unidades nuevas para brindar un mejor servicio de las familias de Matagalpa, Boaco, Jinotega, Chinandega, Masaya, Granada y Carazo.

Nuevas unidades fortalecen el transporte de Jinotega

Petronila Rivera Sevilla, transportista jinotegana, al recibir la llave de su nueva unidad, dijo: “estamos alegres, vamos a seguir trabajando con buses nuevos. Sólo el Comandante Daniel se ha preocupado por nosotros”.

El transportista Manuel Altamirano, expresó “nos sentimos muy agradecidos, primeramente, con Dios, y con el Comandante Daniel y la Compañera Rosario, porque como transportistas se nos ha restituido nuestro derecho”.

“Estas unidades van a fortalecer el transporte en toda Jinotega. Las familias de La Concordia, San Rafael del Norte y San Sebastián de Yalí, recibirán estas unidades, con fiestas y caravanas”, afirmó Manuel Altamirano.

Continuará la distribución de las 180 unidades marca Yutong, entregadas el lunes por los Copresidentes Comandante Daniel y la Compañera Rosario Murillo.

A 19 años de Pueblo Presidente, Nuestro Gobierno ha entregado al sector transporte, 4 mil 610 unidades de fabricación mexicana, rusa y china, para modernizar el servicio y en procura de mayor calidad de vida de las familias nicaragüenses.



