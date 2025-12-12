Comerciantes del mercado Roberto Huembes invitan a la población a comprar el regalo perfecto para Navidad

Los comerciantes de pólvora y artículos para regalos del mercado Roberto Huembes ya se encuentran listos para recibir a los compradores, ahora que se aproximan las fiestas de Navidad.

Con la llegada de la Navidad, amigos y compañeros de trabajo realizan intercambios de regalos, y también las familias se preparan para obsequiar el 25 de diciembre. En el puesto de Marbelly Arias Flores aún se pueden encontrar luces y adornos navideños, así como carteras y maletas.

«Estamos esperando con precios solidarios para el regalo ahorita en la época de Navidad. Aunque ya pasó la Purísima aún tenemos las últimas luces, también estamos ofreciendo carteras, abanicos, licuadoras, percoladoras, maletas para viajes, para toda ocasión», dijo la comerciante.