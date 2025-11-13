Comerciantes de tres municipios celebran encuentros «Mujeres, Trabajo y Dignidad»

En un ambiente de alegría y celebración, se llevaron a cabo los Encuentros “Mujeres, Trabajo y Dignidad”, que reunieron a 260 mujeres emprendedoras y comerciantes de los mercados de Managua, Juigalpa y Siuna.

Mujeres, trabajo y dignidad impulsan la economía local

El objetivo fue intercambiar ideas creativas, vivencias y analizar los aportes de las mujeres a la economía nacional durante esta temporada festiva.

Las participantes destacaron que estos encuentros son vitales para fortalecer sus conocimientos sobre sus derechos económicos y los diversos Programas del Buen Gobierno Sandinista que promueven su autonomía económica.

La jornada reafirmó el papel crucial de las mujeres en la lucha permanente contra la pobreza y en el desarrollo económico del país.

