Comerciantes de tres municipios celebran encuentros «Mujeres, Trabajo y Dignidad»
En un ambiente de alegría y celebración, se llevaron a cabo los Encuentros “Mujeres, Trabajo y Dignidad”, que reunieron a 260 mujeres emprendedoras y comerciantes de los mercados de Managua, Juigalpa y Siuna.
El objetivo fue intercambiar ideas creativas, vivencias y analizar los aportes de las mujeres a la economía nacional durante esta temporada festiva.
Las participantes destacaron que estos encuentros son vitales para fortalecer sus conocimientos sobre sus derechos económicos y los diversos Programas del Buen Gobierno Sandinista que promueven su autonomía económica.
La jornada reafirmó el papel crucial de las mujeres en la lucha permanente contra la pobreza y en el desarrollo económico del país.
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