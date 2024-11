Comandante Daniel y Compañera Rosario exaltan legado del Cmdte Fidel Castro a 8 años de su partida

El Presidente Comandante Daniel Ortega y la Vicepresidenta Rosario Murillo expresaron su profundo reconocimiento al legado del Comandante Fidel Castro, al cumplirse 8 años de su partida física.

En una emotiva carta dirigida al General de Ejército Raúl Castro y al Presidente Miguel Díaz-Canel, resaltaron la inquebrantable dignidad y el optimismo de Fidel, así como su compromiso con las luchas soberanas y la justicia social. Destacaron que la memoria de Fidel sigue presente en cada batalla revolucionaria, reafirmando la continuidad de los ideales de solidaridad y victoria que siempre defendió.

Managua, 25 de Noviembre, 2024

Compañero

Comandante y Líder Histórico

de la Revolución Cubana

General de Ejército

Raúl Castro Ruz

Hermano Presidente

del Heroico Pueblo Cubano

Compañero Miguel Díaz-Canel

Sus Manos

… Aquí se queda la clara

la entrañable transparencia

de su querida presencia

Comandante Che Guevara

Comandante Fidel !

Queridos Raúl y Miguel :

A tod@s Ustedes, a todo ese Pueblo Vibrante y Heroico, a toda esa Cuba que tanto admiramos y queremos, a vos Raúl, Comandante, a vos Miguel, Presidente, a las Familias Cubanas, a la Familia, Hij@s, Niet@s, Bisniet@s de Fidel, nuestro Amor que és la Fuerza de nuestras Revoluciones, siempre agradeciendo y reconociendo la Visión y la Luz de Fidel.

Aquí, a 8 Años de ese día doloroso, le encontramos en todas las Batallas y todas las Banderas que ondeamos en alto, en la continuidad de las Luchas.

Qué tiene Fidel,

que los Imperialistas

no pueden con él ?

Celebrar a Fidel és honrar ese Legado de inclaudicable Dignidad, honrar su Optimismo y celebrar su Convicción de Victorias.

Cada día más y más Compromiso y más y más Empeño en todos los Caminos que afiancen nuestro Honor Soberano. Así lo vivió Fidel !

Daniel Ortega Saavedra Rosario Murillo

Versión en inglés

Managua, November 25th 2024

Compañero

Comandante and Historic Leader

of the Cuban Revolution

Army General

Raúl Castro Ruz

Brother President

of the Heroic Cuban People

Compañero Miguel Díaz-Canel

In person

… Here is the clear

the endearing transparency

of their beloved presence

Comandante Che Guevara

Comandante Fidel!

Beloved Raul and Miguel :

To all of you, to all that Vibrant and Heroic People, to all of Cuba that we admire and love

so much, both you Raúl, Comandante, you Miguel, President, and all Cuba’s Families, Fidel’s Family, Children, Grandchildren, Great-Grandchildren, our Love that is the Strength of our Revolutions, always giving thanks in recognizing Fidel’s Vision and Light.

Here, eight years after that painful day, we meet him in all the Battles and all the Banners that we hold high, in the continuity of our Struggles.

What is it Fidel has,

that the Imperialists

can’t cope with him?

Celebrating Fidel is to honor that Legacy of incredible Dignity, to honor his Optimism and to celebrate his Conviction of Victories.

Every day more and more Commitment and more and more Resolve in all the Ways that strengthen our Sovereign Honor. This is how Fidel lived!

Daniel Ortega Saavedra Rosario Murillo