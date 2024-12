Comandante Daniel Ortega: Nosotros insistimos que estamos comprometidos con la Paz 

El Presidente Comandante Daniel Ortega, durante su discurso en la XXIX Graduación de Oficiales del Centro Superior de Estudios Militares, General José Dolores Estrada Vado, resaltó que Nicaragua está comprometida con la Paz e hizo un llamado a los pueblos y potencias a promoverla.

«Hermanos nicaragüenses, familias de esta Patria de Darío, de Sandino, de Germán Pomares, de esta Patria, tiene un pueblo que ha sabido defender la soberanía, la autodeterminación. Desde los albores de la Independencia, se retiraba el imperio español y luego caían los expansionistas, los imperialistas y cuánto apreciamos la Paz, cuánto amamos la Paz, porque sabemos lo que es el dolor, la guerra, el sufrimiento, el daño que le provoca a un pueblo y a todas las economías», dijo.

El Comandante Ortega llamó la atención sobre los acontecimientos que acaecen en Siria, donde ya son 13 años de guerra continua.

Agregó que «desgraciadamente el mundo vive incendiado, vive en guerra, donde no predomina la razón, no predomina el entendimiento, sino que predomina el afán de apoderarse de la riqueza de los pueblos. Esa ha sido la historia de la humanidad y todavía, vemos guerras, naciones con 13 años de guerra como Siria, 13 años de guerra y ahora pareciera que ya no habrá guerra, pero no habían terminado de hablar de Paz, cuando ya están bombardeando nuevamente en Siria».

«Bombardeando a los vecinos del gobierno de Israel y bombardeando también la aviación norteamericana, y, ¿por qué el bombardeo, por qué? Si ya se fue el presidente Al-Assad, ya se fue, parecía que ese era el problema. No, lo que pasa es que allí había una guerra impuesta para apoderarse de ese inmenso territorio que está en una zona estratégica y por eso 13 años de guerra y metidas allí potencias, armando a unos, armando a otros para que se peleen y se maten entre sí, y Dios ha de querer que ahora llegue la Paz a Siria, Dios ha de querer, pero desgraciadamente pesa más la actitud diabólica de los que siguen disputándose tierras que les pertenecen a otros pueblos», enfatizó.

A su vez, el Comandante Daniel reiteró que «es por eso que nosotros insistimos que estamos comprometidos con la Paz y llamamos a la Paz, a los que tienen en sus manos el poder para promover la guerra, hacer guerras, lanzar bombas atómicas y de igual manera tienen el poder para promover la Paz y la guerra a final de cuentas y los ha demostrado la historia, por mucha potencia al final la victoria es de los pueblos».

«Y la experiencia de Vietnam, cuántos jóvenes norteamericanos murieron en Vietnam, cuántos murieron. Al final, Vietnam logró expulsar a las tropas norteamericanas y no se nos olvida la imagen en la Embajada de los Estados Unidos cuando estaban bajando los helicópteros ahí en Hai Phong a llevarse el personal porque ya vienen avanzando las fuerzas revolucionarias de Vietnam y se van colgando del helicóptero unos y otros van corriendo, o sea, una humillación para una potencia como los Estados Unidos, ¿por qué? Porque les importa poco que la juventud norteamericana vaya a entregar la vida por causas que no son causas justas, ni son causas que le lleven beneficios al pueblo norteamericano, sino que al contrario le llevan dolor, dolor, igualmente a los pueblos que ellos agreden y que invaden», recordó.

Subrayó que «por eso es que frente a estos acontecimientos en Siria somos escépticos, porque allí están, no había terminado de entrar cuando ya empieza el gobierno de Israel a tomarse territorios sirios, y para asegurarse de que los saquen, empiezan también a bombardear y la aviación norteamericana empieza también a bombardear donde hay de estos grupos que llaman terroristas, pero que los armaban por uno de estos jefes que está allí ahorita, que entró triunfante. El gobierno de los Estados Unidos ofreció una recompensa de 10 millones de dólares para quien lo entregara vivo o muerto, y allí entró triunfante».

«Y ya anunciando que se impone en Siria todo lo que es la religión fundamentalista más radical, pero hay otros grupos que piensan de otra manera, o sea, ese es un país que está totalmente cuarteado, dividido. Por eso decía, allí solo un milagro, pero aún siendo escépticos, nosotros lógicamente nos sumamos a los llamados de Paz que han hecho muchos pueblos y organismos en el mundo», finalizó.