Coleccionistas siguen llenando sus álbumes Panini del Mundial 2026 en el Gran «Cambiatón»

La emoción del Mundial 2026 se vive en nuestro país con el exitoso Cambiatón de Figuritas organizado por la Red de Comunicadores y el Movimiento Deportivo Alexis Argüello.

La iniciativa que reúne a familias, jóvenes y amantes del fútbol busca intercambiar estampas y completar sus álbumes mundialistas.

La jornada de este sábado tuvo como escenario la UNAN-Managua, donde decenas de aficionados llegaron desde tempranas horas para compartir su pasión por esa disicplina deportiva, intercambiar fichas repetidas y acercarse un poco más al sueño de completar la colección oficial rumbo a la máxima fiesta del fútbol mundial.

Durante la actividad también se realizaron dinámicas recreativas, concursos y sorpresas para el público asistente, creando un ambiente de alegría, convivencia y entusiasmo entre niños, jóvenes y adultos que disfrutan de la experiencia mundialista desde mucho antes del pitazo inicial.

Adiact Triminio, de la Red de Comunicadores, destacó que el Cambiatón continuará recorriendo distintos puntos de la capital para que más coleccionistas tengan la oportunidad de encontrar las figuritas que les hacen falta y compartir la pasión que despierta el Mundial 2026.

El calendario de las próximas jornadas contempla el jueves 11 de junio en la UAM, el viernes 12 en la UNI y el sábado 13 de junio en el Parque Luis Alfonso Velásquez Flores.

Con estas actividades Nicaragua sigue calentando motores para vivir intensamente la emoción del Mundial 2026, un espectáculo que mantiene expectante a millones de aficionados en todo el planeta.