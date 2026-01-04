Coalición Nicaragua condena secuestro de Nicolás Maduro y rechaza agresión

La Coalición de Solidaridad con Nicaragua emitió una enérgica declaración rechazando los ataques del ejército estadounidense contra Venezuela y el secuestro del presidente Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores. El documento, publicado este 3 de enero de 2026, califica estos hechos como una «violación flagrante» del derecho internacional y hace un llamado a los gobiernos del mundo para exigir el cese inmediato de toda forma de agresión externa contra pueblos soberanos.

Declaración de Solidaridad con Venezuela

La Coalición de Solidaridad con Nicaragua rechaza categóricamente los ataques ilegales contra Venezuela por parte del ejército de los Estados Unidos y su secuestro criminal del presidente venezolano Nicolás Maduro y la primera combatiente Cilia Adela Flores. Estas acciones constituyen una violación flagrante de los principios del derecho internacional, la soberanía y el respeto entre las naciones.

Rechazamos toda intervención extranjera en asuntos internos de Estados soberanos, reconociendo que ninguna intervención extranjera ha traído jamás paz, democracia o bienestar, sino solo sufrimiento, división y dependencia a los pueblos afectados.

Los desacuerdos políticos nunca pueden resolverse mediante presiones, medidas coercitivas económicas o intervenciones militares.

Reafirmamos que se debe respetar la soberanía de todos los países. Reafirmamos que toda nación soberana tiene pleno control sobre los recursos naturales que se encuentran en su territorio. El derecho del pueblo venezolano a la autodeterminación es inalienable, y solo el pueblo de Venezuela tiene derecho a decidir, libre de cualquier injerencia externa, el presente y el futuro de su propio país.

Hacemos un llamado a los gobiernos del mundo para que respondan de manera responsable e inequívoca exigiendo el respeto al derecho internacional, el cese inmediato de toda forma de agresión externa y coacción contra pueblos soberanos, y exigiendo el regreso inmediato y seguro del presidente Nicolás Maduro y la primera combatiente Cilia Adela Flores a territorio venezolano.

Seguimos exigiendo que América Latina y el Caribe siguen siendo una zona de paz. Hacemos un llamamiento específico a los gobiernos de la región para que cesen de inmediato toda cooperación con el ejército estadounidense, incluido el suministro de bases militares, aeropuertos, espacio aéreo e instalaciones de radar utilizados para promover las acciones terroristas de Estados Unidos contra Venezuela. Entendemos que todos los países de América Latina se encuentran ahora en peligro inmediato de sufrir ataques terroristas perpetrados por Estados Unidos, a menos que se revierta urgentemente la militarización de la región.

Hacemos un llamamiento especial al pueblo de los Estados Unidos para que exija de manera inmediata e inequívoca a su gobierno que rinda cuentas por sus acciones criminales.

Nos solidarizamos con el pueblo de Venezuela y reafirmamos nuestra solidaridad con él y con el Gobierno Bolivariano, ahora encabezado por Delcy Rodríguez. Reafirmamos nuestro compromiso de defender la soberanía, la paz, la justicia social y el respeto mutuo entre las naciones. Sabemos que el pueblo de Venezuela está bien organizado, ya está mostrando su apoyo a la Revolución Bolivariana en las calles y está dispuesto y es capaz de defender la soberanía de su país con sus vidas si es necesario.

¡No pasarán! ¡El imperialismo no ganará!

¡No a las intervenciones!

¡Sí a la soberanía del pueblo!

¡Respeten a Venezuela!

¡Manos fuera de Venezuela!

3 de enero de 2026

Coalición de Solidaridad con Nicaragua