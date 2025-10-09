Cirugías cardíacas gratuitas mejoran la vida de 21 pacientes en Nicaragua

Entre miércoles y jueves, 21 pacientes de distintos puntos del territorio nacional fueron intervenidos a corazón abierto en el hospital Manolo Morales Peralta, en Managua, informaron las autoridades médicas.

Operaciones cardíacas gratuitas mejoran vidas en Nicaragua

A cada uno de los pacientes se les realizó o cateterismo diagnóstico o se le colocó tubos de malla (stents) en el corazón.

Los pacientes provenientes de Managua, Estelí, Matagalpa, Jinotega, Masaya, León, Boaco, Carazo y Granada fueron operados gratuitamente.

Con estos procedimientos altamente especializados se mejora mucho la expectativa y calidad de vida de los pacientes que han sufrido infartos del corazón o tienen arterias coronarias obstruidas, permitiéndoles continuar con sus actividades diarias.

