Cineasta ruso Sergey Mokristkiy comparte experiencia con universitarios nicaragüenses

Por Arlen Hernandez
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En la Cinemateca Nacional en la ciudad de Managua, el cineasta ruso Sergey Mokristkiy impartió una charla magistral a jóvenes universitarios, obre su experiencia como director y cineasta.

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Sergey, quien es el director de la película “La Batalla por Sebastopol”, destacó la importancia de éste encuentro, que podría generar una producción cinematográfica rusa-nicaragüense.

“En esta sala hay jóvenes con los ojos brillantes, con mucho interés sobre el cine, por eso compartiremos sobre el lenguaje del cine y cómo hacerlo”, expresó el cineasta Sergey Mokristkiy.

En la Cinemateca Nacional, se inauguró el Festival de Cine Ruso de Guerra y la Exposición del Centro Nacional de Memoria Histórica de la Federación de Rusia “Sin Prescripción”, en honor al Día de la Victoria y el 85 aniversario del Inicio de la Gran Guerra Patria.