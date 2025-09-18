China y Nicaragua avanza en asociación estrátegica con nuevos acuerdos de cooperación

Este jueves, representantes del Sistema de Producción, Consumo y Comercio del Gobierno de Nicaragua se reunieron con una delegación oficial de China encabezada por el Compañero Ji Junmin, Director del Comité Permanente de la Asamblea Popular Municipal de Hangzhou, para fortalecer los lazos comerciales y promover las exportaciones nicaragüenses, especialmente hacia la municipalidad china de Hangzhou.

El encuentro fue encabezado por el compañero Laureano Ortega Murillo, Asesor para la Promoción de Inversiones, Comercio y Cooperación Internacional, quien dio la bienvenida al compañero Ji Junmin, Director del Comité Permanente de la Asamblea Popular de Hangzhou, en nombre de los Copresidentes Comandante Daniel Ortega y Compañera Rosario Murillo.

También expresó su agradecimiento al Presidente Xi Jinping, al Partido Comunista y al Gobierno y pueblo chino.

Durante la jornada, se destacó la firma de un Memorándum de Hermanamiento entre Managua y Hangzhou, suscrito en la Alcaldía de Managua, con el objetivo de afianzar la cooperación entre ambas ciudades.

El compañero Laureano destacó la importancia de la relación estratégica entre China y Nicaragua, facilitada por el Tratado de Libre Comercio bilateral, y posicionó a Nicaragua como una plataforma comercial para toda Centroamérica. Asimismo, resaltó el respaldo a iniciativas globales impulsadas por China, como la Franja y la Ruta y la Iniciativa de Desarrollo Global.

Finalmente, reiteró el compromiso de brindar un trato preferencial a los inversionistas chinos y de promover alianzas estratégicas que amplíen el acceso de productos nicaragüenses al mercado chino.

Por su parte. el Compañero Junmin, Director del Comité Permanente de la Asamblea Popular Municipal de Hangzhou, dijo que es gran placer poder estar en el bonito país de Nicaragua, con tanta hospitalidad.

Destacó que destacó que Hangzhou es una ciudad bastante competitiva, económicamente; cuenta con la economía digital más fuerte de toda la nación. “Contamos con una variada cadena de industria de la economía digital, especialmente, en el sector de la innovación, tecnológica y, también contamos con una buena base de las industrias tradicionales, al mismo tiempo estamos desarrollando la industria de servicios”.

El señor Junmin explicó que la ciudad de Hangzhou es la capital de la Provincia de Zhejiang; es una ciudad eje ubicada en la parte sureste de la República Popular China. “Nosotros somos famosos por la reforma y la apertura hacia el exterior”.

Agregó que la Provincia de Zhejiang cuenta con más o menos 100 mil kilómetros cuadrados; la ciudad de Hangzhou con 16 mil kilómetros cuadrados. Zhejiang tiene 62 millones de habitantes; y en la ciudad de Hangzhou cuenta con 12 millones de habitantes.