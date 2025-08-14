Centros Técnicos reciben material deportivo para 46 mil estudiantes

El Tecnológico Nacional (INATEC) realizó este jueves la entrega de material deportivo a 72 Centros Tecnológicos del país, beneficiando a más de 46 mil estudiantes de Educación Técnica y Tecnológica.

De acuerdo con las autoridades, el objetivo de la entrega es promover la actividad deportiva en los estudiantes es el desarrollo y cuidado de la salud, la recreación sana y una vida libre de drogas y adicciones.

Entre los materiales entregados se incluyen balones de fútbol sala, fútbol, baloncesto, balones, redes de voleibol, pelotas y utillaje de béisbol, ajedrez profesional, bates de madera, silbatos, cronómetros y tarjeteros de arbitraje. La inversión asciende a un millón 444 mil 170 córdobas.

La actividad se llevó a cabo en el Centro Tecnológico Simón Bolívar, en Managua.

