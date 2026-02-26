Centro Nacional de Fisioterapia Ciro Molina cumple su primer aniversario

Las rehabilitaciones de fisioterapia motora, terapias ocupacionales, masajes terapéuticos, ventosa, acupuntura, terapia neural, lesiones neurológicas, enfermedades degenerativas y secuelas de fracturas, son parte de los servicios gratuitos que garantiza el Gobierno del Frente Sandinista.

Fisioterapia gratuita: Salud integral en Nicaragua

La doctora Angélica Castañeda, directora del Centro Nacional de Fisioterapia Ciro Molina, resaltó que este espacio de salud, cumple su primer aniversario, garantizando con amor todas las terapias a pacientes que llegan de todo el país.

Hoy en el Centro Nacional de Fisioterapia Ciro Molina, habían más de 200 pacientes con diferentes diagnósticos, personas que sufrieron fracturas, que padecen dolores crónicos de columna, brazos, piernas y otros lugares del cuerpo.