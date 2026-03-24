Centro Nacional de Diabetes ha brindado cerca de 40 mil atenciones en 5 años

El Centro Nacional de Diabetes “Porfirio García” informó que, desde su apertura en el año 2021 hasta la fecha, ha garantizado un total de 39 mil 695 atenciones especializadas.

Centro Porfirio García: atención integral al alcance

Este centro, ubicado en el kilómetro 9 de la carretera a Masaya, se consolida como el eje principal para el seguimiento oportuno y gratuito de los pacientes nicaragüenses que conviven con esta condición.

Bajo el Modelo de Salud Familiar y Comunitario impulsado por el Gobierno de Nicaragua, el centro ofrece un abordaje integral para evitar complicaciones crónicas.

Los pacientes tienen acceso a una red de especialidades que incluye diabetología, medicina interna, nutrición, ortopedia, cardiología, psiquiatría y urología, asegurando que cada diagnóstico cuente con el tratamiento adecuado de manera inmediata.

Además de las consultas, la unidad de salud cuenta con tecnología para realizar estudios diagnósticos como ultrasonidos y una amplia gama de exámenes de laboratorio.

Estas herramientas permiten a los especialistas monitorear de cerca la evolución de cada ciudadano y ajustar las terapias para mejorar su calidad de vida y reducir riesgos de hospitalización.

Con estas cifras, el Ministerio de Salud reafirma su compromiso de seguir fortaleciendo la atención especializada en todo el país.

El Centro «Porfirio García» continúa recibiendo diariamente a familias de distintos departamentos, garantizando que el derecho a la salud de calidad sea una realidad accesible para todos los pacientes diabéticos en Nicaragua.

