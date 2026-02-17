Centro Nacional de Dermatología tiene equipos únicos en el país para atender con calidad a las familias

A diario el personal del Centro Nacional de Dermatología “Francisco Soto Calderón”, atiende entre 400 y 500 pacientes, con diferentes padecimientos de la piel, como: hongos, alergias, verrugas, vitíligo, infecciones de transmisión sexual y diferentes tipos de cáncer en la piel.

La doctora María Eugenia Medina, directora del Centro Nacional de Dermatología, dijo que este espacio de salud, cuenta con área de emergencias, consulta externa, laboratorio y espacio de procedimientos quirúrgicos y de terapias.

En el Centro Nacional de Dermatología, ubicado en el barrio Monseñor Lezcano, con una atención 24/7, es el único en el país en tener una Máquina de Fototerapia, valorada en más de medio millón de córdobas y que está a la disposición de las familias de manera gratuita.

La Máquina de Fototerapia, brinda terapia día de por medio, a diferentes pacientes con psoriasis, vitíligo y enfermedades de la piel complejas.

Unas de las protagonistas es la capitalina, Salvadora Martínez Ramírez, de las Américas número 3, quien ha recibido una cuarta sesión de fototerapia, y afirma que se siente mejor, y que tiene efectos positivos el tratamiento.

El Centro Nacional de Dermatología “Francisco Soto Calderón”, recomienda para éste verano a utilizar protector solar, no exponerse al sol entre las 8 de la mañana y la 4 de la tarde, hidratarse y lograr una alimentación balanceada.