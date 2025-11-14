CDI Eduardo Contreras protagoniza Festival Navideño

En el Centro Cultural “Tino López Guerra”, hoy viernes más de 180 Mimados de la Revolución que estudian en el CDI Eduardo Contreras, protagonizaron el Festival Navideño 2025.

La profesora Rosario Pasquiers, directora del Eduardo Contreras, destacó la oportunidad que tienen los niños de desarrollar sus habilidades artísticas, mediante la presentación de villancicos, bailes, cantos y la ejecución del piano, a muy temprana edad.

Todo el talento de la niñez, desde la identidad, un espíritu de convivencia y paz, con el acompañamiento de la Promotoría Solidaria.

El CDI Eduardo Contreras, tiene en la actualidad más de 680 estudiantes, de preescolar y primaria, entre ellos, niños con capacidades diferentes quienes reciben, clases de danza, karate, pintura, natación, seguridad vial, computación, cocina básica.