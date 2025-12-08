Casos de dengue, neumonía e influenza disminuyeron en la última semana

El Ministerio de Salud (MINSA) dio a conocer los resultados de la situación epidemiológica correspondiente a la semana que culminó el sábado 6 de diciembre de 2025, destacando una notable reducción en los diagnósticos del dengue, la influenza y la neumonía.

De acuerdo con el informe, el Dengue presentó una disminución del 17% en el número de personas enfermas, con un total de 228 personas diagnosticadas.

En cuanto a la Influenza, registró el mayor descenso, con una baja del 24% en los casos confirmados, sumando 74 enfermos.

De igual manera, los casos de Neumonía también disminuyeron en un 10% con respecto a la semana anterior, registrando 1,193 personas afectadas.

Un dato positivo de la semana es que no se diagnosticaron casos confirmados de Leptospirosis.

No obstante, las autoridades informaron un incremento del 31 por ciento en los enfermos de Malaria, alcanzando un total de 148 casos.

El MINSA continúa instando a la población a mantener y reforzar las medidas de prevención para la salud pública, especialmente la eliminación de criaderos de mosquitos para controlar el Dengue y la Malaria.

