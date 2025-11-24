Casos de dengue, neumonía e influenza disminuyeron durante la última semana en Nicaragua

El Ministerio de Salud de Nicaragua reportó este lunes una disminución en el número de casos de enfermedades como la Influenza, el Dengue y la Neumonía en la semana que culminó el 22 de noviembre.

Nicaragua reduce casos de Influenza, Dengue y Neumonía

En relación con la influenza hubo una disminución del 34% en los casos confirmados, al registrar 106 enfermos.

De igual manera, el Dengue presentó una disminución del 12% en el número de personas diagnosticadas, con 337 casos reportados en la semana.

Los casos de Neumonía también mostraron una disminución del 5% en el número de casos, con 1,404 personas afectadas en la semana.

A pesar de la tendencia a la baja en las enfermedades respiratorias y el Dengue, se registraron aumentos en otros padecimientos:

La Malaria presentó un aumento del 10%, con un total de 98 casos captados.

Igualmente se diagnosticaron cuatro casos confirmados de Leptospirosis, lo que representa un aumento de tres más que en la semana anterior.

