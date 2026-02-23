Casos de dengue, malaria e influenza registran importante disminución en Nicaragua

El más reciente informe sobre la Situación Epidemiológica al sábado 21 de febrero de 2026 destacó una tendencia positiva en la reducción de los casos de dengue, malaria e influenza en el país, gracias a las acciones de vigilancia y prevención del sistema de salud.

Durante la última semana, los casos de Influenza registraron una disminución del 29% en los casos confirmados, reportándose un total de 58 enfermos.

En el caso de la Malaria, presentó una reducción del 17% en el número de casos captados, contabilizando 58 diagnósticos positivos.

En cuanto al Dengue, el número de personas enfermas bajó un 15%, con 116 pacientes diagnosticados en la última semana.

En contraste con las bajas anteriores, otras enfermedades mostraron ligeros incrementos.

Los casos de Neumonía subieron un 3% con respecto a la semana anterior, sumando 1,499 personas afectadas.

Por su parte, la Leptospirosis registró seis casos confirmados, lo que representa cuatro diagnósticos más que la semana pasada.

Las autoridades de salud mantienen el llamado a las familias nicaragüenses a continuar con las medidas de limpieza en los hogares y la eliminación de criaderos para sostener la tendencia a la baja en las enfermedades vectoriales y respiratorias.

