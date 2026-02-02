Casos de dengue, influenza y neumonía disminuyen durante la última semana en todo el país

El Ministerio de Salud informó este lunes que en la semana que culminó el 31 de enero, el Dengue presentó una disminución del 5% en el número de personas enfermas, para un total de 156 personas diagnosticadas.

En relación con la Influenza, también se registró una disminución del 28% en los casos confirmados, con 73 enfermos.

De igual manera, los casos de Neumonía presentaron una disminución del 6% en el número de casos con respecto a la semana anterior, registrándose 1,190 personas con esa afectación pulmonar.

En contraste, la Malaria tuvo un aumento del 25% en el número de casos captados con 105 personas afectadas.

En lo que respecta a la Leptospirosis, se diagnosticó solamente un caso en la semana pasada.

