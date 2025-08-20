Casi 1,200 tortugas Paslama arribaron a Chacocente en Carazo

El Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales (MARENA) informó que, entre el viernes 15 y el lunes 18 de agosto, se registró la segunda arribada de tortugas marinas en el Refugio de Vida Silvestre Río Escalante Chacocente, en el departamento de Carazo.

Protegemos las Tortugas Marinas en Carazo

Un total de 1,196 anidaciones de la especie Paslama fueron resguardadas por guardas de conservación y efectivos del Ejército de Nicaragua.

Esta acción forma parte de la campaña nacional «Junt@s Conservamos Nuestras Tortugas Marinas».

Se espera que el próximo movimiento de arribada de tortugas marinas ocurra entre el 28 de agosto y el 4 de septiembre.