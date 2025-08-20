type here...
Buscar
34.7 C
Managua
miércoles, agosto 20, 2025
Nicaragua

Casi 1,200 tortugas Paslama arribaron a Chacocente en Carazo

Por Jhonny Martínez
Lectura: Menos de un minuto(s)

El Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales (MARENA) informó que, entre el viernes 15 y el lunes 18 de agosto, se registró la segunda arribada de tortugas marinas en el Refugio de Vida Silvestre Río Escalante Chacocente, en el departamento de Carazo.

Protegemos las Tortugas Marinas en Carazo
Protegemos las Tortugas Marinas en Carazo

Un total de 1,196 anidaciones de la especie Paslama fueron resguardadas por guardas de conservación y efectivos del Ejército de Nicaragua.

Esta acción forma parte de la campaña nacional «Junt@s Conservamos Nuestras Tortugas Marinas».

Se espera que el próximo movimiento de arribada de tortugas marinas ocurra entre el 28 de agosto y el 4 de septiembre.

Si te gustó, comparte
Deja tu comentario
Las Más leídas
© La Nueva Radio YA 2025

Todos los Derechos Reservados
Entretenimiento Digital S.A.
Managua, Nicaragua

Frecuencias: 600 KHZ AM y 99.1 FM
Dirección: Edificio Radio Sandino del Ministerio del Interior tres cuadras al Sur Managua, Nicaragua

Teléfonos: (505) 22707600
Whatsapp: (505) 87110456