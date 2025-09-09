Candidatas a Reinas Nicaragua perfeccionan su pasarela, oratoria y expresión escénica de cara a la coronación

Las 18 candidatas del certamen Reinas Nicaragua participaron en su segunda clase de pasarela como parte del proceso de formación que vienen recibiendo previo a la gala final de coronación, el 13 de septiembre en el Teatro Nacional Rubén Darío, en Managua.

La jornada se desarrolló con entusiasmo y dedicación, en un ambiente en que destaca no solo la belleza, sino también el talento y la proyección personal de las candidatas.

Óscar Zelaya, instructor de pasarela dijo que las sesiones han sido intensas, ya que no solo se enfocan en enseñar a modelar, sino en preparar todos los detalles para la final. “Estamos trabajando las transiciones, movimientos extras que las chicas ejecutan en la pasarela para tener mayor proyección y dinamismo”, destacó.

Las participantes también han recibido capacitaciones en oratoria, expresión oral y maquillaje, convirtiendo el certamen en una plataforma integral de aprendizaje y empoderamiento para las jóvenes aspirantes a la corona.

La final de Reinas Nicaragua promete ser un evento lleno de colorido, elegancia y talento, donde se reflejará el esfuerzo y dedicación de las candidatas.