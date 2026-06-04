Camerata Bach celebra 34 años de fundación con concierto Ecos del Barroco y del Oeste

Este miércoles, vivieron una noche especial, centenares de espectadores que disfrutaron en el Teatro Nacional Rubén Darío del concierto «Ecos del Barroco y del Oeste» de Camerata Bach, en ocasión de sus 34 años de fundación.

Teatro Nacional Managua vibra con Camerata Bach 34 años

El título de este concierto inédito fue para rendir homenaje al director alemán Johann Sebastian Bach y al compositor italiano Ennio Morricone, universalmente conocido por revolucionar la música del género «viejo oeste» gracias a sus innovadoras bandas sonoras.

Es por esto que en este musical se pudo apreciar y escuchar clásicos de películas icónicas, como Cinema Paradiso, Un Puñado de Dinamita, Por unos Dólares Más, El Bueno, el Malo y el Feo, Malena, Suite la Misión, entre otras de Ennio Marricone.

El maestro Ramón Rodríguez, director de la Camerata Bach recordó y rindió tributo al músico Raúl Martínez, con el que creó y fundó el concepto de Camerata Bach, que a través de más de tres décadas es un referente nacional e internacional.

Camerata Bach en estos 34 años ha grabado 22 discos, que representan una colección importante de la música nacional, no por la cantidad sino por la capacidad de ejecutar diversos géneros y estilos como boleros, clásicos internacionales, música regional, interpretar a compositores nacionales en distintos idiomas y/o lenguas.

