Calores y fuertes vientos predominarán esta semana en Nicaragua

Por Jonathan Morales
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El Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales (INETER) informó este lunes que para esta semana se espera un tiempo mayormente soleado y fuertes vientos sobre el territorio nacional.

Manuel Prado, responsable de la Dirección de Cambio Climático del INETER, indicó que los vientos de entre 30 y 45 kilómetros por hora serán causados por un remanente de frente frío localizado al norte de Honduras.

“Entre martes y jueves podremos sentir más estos vientos y, como son rachas importantes; llamamos a la precaución para las embarcaciones pequeñas y menores”, dijo Prado.

Se pronostican oleajes de hasta 2.7 metros en los litorales, lo que podría afectar algunas labores de zarpes y faenas en embarcaciones marítimas y lacustres; porque en el lago de Nicaragua también se registraría un aumento en el oleaje.

Prado indicó que, con respecto al ambiente, de día y tarde se esperan temperaturas de 36 grados en el occidente y entre 34 y 38 grados en el resto de la región del Pacífico y la Costa Caribe nicaragüense norte y sur.

“En la Región Norte y Centro se estarán registrando temperaturas entre 28 y 32 grados durante los siete días. Habrá cielos despejados, lo que significa una sensación térmica de hasta 38 grados debido a la combinación de vientos, temperatura y cielos despejados”, subrayó.

El responsable de la Dirección de Cambio Climático dijo que podrían haber lluvias aisladas en el Pacífico y norte del país, y de débiles a moderadas en la Costa Caribe norte y sur.

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