Buen Gobierno Sandinista adelanta pago de salario a servidor públicos por Semana Santa

El Gobierno Sandinista, a través de la Copresidenta, compañera Rosario Murillo, anunció el adelanto del pago correspondiente al mes de abril para 128 mil 907 servidores públicos, quienes recibirán su salario el jueves 26 de marzo, en celebración de la Semana Santa.

La compañera detalló que son 78 mil mujeres y 50 mil 907 hombres, todos servidores públicos, quienes van a estar recibiendo su pago desde el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Agregó que “de manera que tengamos una Semana Santa con los centavitos, decía la gente, que nos permitan disfrutar en familia».

