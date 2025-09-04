type here...
jueves, septiembre 4, 2025
Nicaragua

Buen gobierno fortalece brigadas de repuesta en el Caribe Norte

Por Jhonny Martínez
El Gobierno Sandinista, a través del Sistema Nacional para la Prevención, Mitigación y Atención de Desastres (SINAPRED), entregó equipos a 21 brigadas de respuesta y rescate en comunidades locales y rurales del Triángulo Minero, Mulukukú y Paiwas, con el objetivo de fortalecer la capacidad operativa de esas brigadas ante emergencias y desastres naturales.

Esta entrega forma parte del compromiso del Gobierno de Nicaragua de proteger la vida y el bienestar de las familias, especialmente en zonas vulnerables a eventos naturales y otras situaciones de riesgo.

Con este nuevo equipamiento, las brigadas cuentan ahora con herramientas adecuadas para actuar de manera oportuna y eficiente ante emergencias, contribuyendo a una mayor seguridad y resiliencia en las comunidades del Caribe Norte.


