Brigadas contra incendios fortalecen sus capacidades

El Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales (MARENA), realizó el lanzamiento departamental del Plan Interinstitucional de Prevención y Control de Incendios 2026.

MARENA lanza Plan contra Incendios 2026

Este lanzamiento tiene el objetivo de fortalecer la protección de los ecosistemas y reducir el riesgo de incendios, en Matagalpa, Masaya y la Costa Caribe Sur, incluyendo los municipios de Bluefields, Laguna de Perlas y Kukra Hill.

Estas áreas cuentan con 20 brigadas contra incendios, las que fueron equipadas con bombas mochila, azadones, machetes, rastrillos metálicos y pelines, lo que permitirá fortalecer la capacidad de respuesta inmediata ante emergencias.

Para cumplir con las directrices del Plan Interinstitucional de Prevención y Control de Incendios 2026, se contemplan las acciones de vigilancia, capacitación comunitaria y la restauración ambiental.

En los actos de lanzamiento participaron más de 500 personas, entre autoridades municipales, brigadistas comunitarias, secretarios políticos, juventud, representantes del Ejército de Nicaragua, la Policía Nacional y el Sistema Nacional de Producción, Consumo y Comercio.

