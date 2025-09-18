type here...
Buscar
24.7 C
Managua
jueves, septiembre 18, 2025
Nicaragua

Brigada Médica de La India colocará 500 prótesis en Nicaragua

Por Jhonny Martínez
Lectura: Menos de un minuto(s)

Una brigada de especialistas del «Campamento Pie de Jaipur de la India» se encuentra en Nicaragua para realizar la colocación de 500 prótesis de miembros superiores e inferiores a ciudadanos de todo el país.

Campamento Pie de Jaipur dona prótesis en Nicaragua
Campamento Pie de Jaipur dona prótesis en Nicaragua

El grupo, conformado por siete especialistas en ortopedia y prótesis, y dos administradores, arribó ayer miércoles a Nicaragua.

El campamento se instalará en el Centro del Adulto Mayor «Don Porfirio García», donde se espera que la colocación de las prótesis inicie el sábado 20 de septiembre y finalice el 31 de octubre de 2025.

Esta iniciativa es una muestra de la amistad y cooperación entre la India y Nicaragua.

Si te gustó, comparte
Deja tu comentario
Las Más leídas
© La Nueva Radio YA 2025

Todos los Derechos Reservados
Entretenimiento Digital S.A.
Managua, Nicaragua

Frecuencias: 600 KHZ AM y 99.1 FM
Dirección: Edificio Radio Sandino del Ministerio del Interior tres cuadras al Sur Managua, Nicaragua

Teléfonos: (505) 22707600
Whatsapp: (505) 87110456