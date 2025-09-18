Brigada Médica de La India colocará 500 prótesis en Nicaragua

Una brigada de especialistas del «Campamento Pie de Jaipur de la India» se encuentra en Nicaragua para realizar la colocación de 500 prótesis de miembros superiores e inferiores a ciudadanos de todo el país.

Campamento Pie de Jaipur dona prótesis en Nicaragua

El grupo, conformado por siete especialistas en ortopedia y prótesis, y dos administradores, arribó ayer miércoles a Nicaragua.

El campamento se instalará en el Centro del Adulto Mayor «Don Porfirio García», donde se espera que la colocación de las prótesis inicie el sábado 20 de septiembre y finalice el 31 de octubre de 2025.

Esta iniciativa es una muestra de la amistad y cooperación entre la India y Nicaragua.

