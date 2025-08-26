type here...
martes, agosto 26, 2025
Nicaragua

Brigada médica canadiense realizará 60 cirugías de rodilla y cadera en Nicaragua

Por Jhonny Martínez
Lectura: Menos de un minuto(s)

La Copresidenta de la República, compañera Rosario Murillo anunció que una brigada de especialistas canadienses de la Operación Walk Manitoba Inc. visitará Nicaragua en noviembre para realizar 60 cirugías de reemplazo de rodilla y cadera.

Las intervenciones se llevarán a cabo en el Hospital Manolo Morales Peralta de Managua.

La brigada, que ha visitado el país en los últimos nueve años, está compuesta por ortopedistas, fisioterapeutas, anestesiólogos, operadores de equipos y personal de apoyo.

Su visita más reciente fue en 2024, cuando un equipo de 70 especialistas realizó intervenciones similares.

La Operación Walk Manitoba también traerá y donará equipos médicos para contribuir a la salud de las familias nicaragüenses.

