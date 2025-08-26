Brigada médica canadiense realizará 60 cirugías de rodilla y cadera en Nicaragua

La Copresidenta de la República, compañera Rosario Murillo anunció que una brigada de especialistas canadienses de la Operación Walk Manitoba Inc. visitará Nicaragua en noviembre para realizar 60 cirugías de reemplazo de rodilla y cadera.

Brigada canadiense realizará cirugías en Nicaragua en noviembre

Las intervenciones se llevarán a cabo en el Hospital Manolo Morales Peralta de Managua.

La brigada, que ha visitado el país en los últimos nueve años, está compuesta por ortopedistas, fisioterapeutas, anestesiólogos, operadores de equipos y personal de apoyo.

Su visita más reciente fue en 2024, cuando un equipo de 70 especialistas realizó intervenciones similares.

La Operación Walk Manitoba también traerá y donará equipos médicos para contribuir a la salud de las familias nicaragüenses.