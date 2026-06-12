Bomberos garantizaron más de mil servicios a nivel nacional

Los Bomberos Unidos de Nicaragua dieron a conocer que, en las últimas 24 horas, garantizaron de forma oportuna un total de 1,037 servicios de emergencia y prevención a las familias nicaragüenses a nivel nacional.

Como parte de los ejes de prevención de incendios y mitigación de riesgos, las fuerzas bomberiles ejecutaron 902 inspecciones rigurosas en diversos puntos del país.

Estas acciones incluyeron la revisión y supervisión en hogares, hidrantes, zonas vulnerables, terminales de buses, negocios locales, establecimientos de mercados, puestos de venta de gas licuado de petróleo, camiones que transportan materiales inflamables, así como coberturas de seguridad en eventos públicos.

Asimismo, las brigadas operativas atendieron un total de 92 servicios especializados que abarcaron la erradicación de enjambres de abejas, control de fugas de gas, desrame de árboles en peligro de caer, rescates de animales, lavado de áreas públicas, abastecimiento de agua a las comunidades, atención ante el hallazgo de cuerpos sin vida y caídas de techos.

Dentro de este apartado se incluyó la seguridad operacional con labores de gaseo, aterrizajes y despegues en las instalaciones del Aeropuerto Internacional Augusto C. Sandino.

En lo que respecta a la atención médica prehospitalaria y humanitaria, el cuerpo de socorro detalló la realización de 23 traslados de pacientes hacia los diferentes centros hospitalarios del territorio nacional, sumado a 5 atenciones de primeros auxilios brindadas en el lugar de los hechos.

Finalmente, el reporte oficial confirmó que los Bomberos Unidos lograron controlar y extinguir un total de 14 incendios en diferentes modalidades a lo largo del día, destacando de manera positiva que en ninguno de los siniestros se registraron afectaciones ni pérdidas de vidas humanas.

