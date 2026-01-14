Avanza matrícula gratuita en los 74 tecnológicos de Nicaragua

Alexander Serrano, de Tecnología Educativa, informó que los 74 centros tecnológicos del país siguen atendiendo masivamente la matrícula del año lectivo 2026 donde se están ofreciendo 79 carreras técnicas.

Formación técnica gratuita y de calidad en Nicaragua

Destacó que cuentan con flexibilidad de horarios y turnos para que jóvenes y adultos puedan complementar su formación y matricularse en la carrera de su elección.

Esta iniciativa, impulsada por el Gobierno Sandinista, garantiza educación técnica gratuita y de calidad, bajo el lema: “Cumplí tus metas, elegí una carrera técnica”.

Serrano dijo finalmente que todos los tecnológicos están bien equipados y combinan 70 por ciento de aprendizaje práctico y 30 por ciento teórico, asegurando formación integral y preparación para el mundo laboral.

Los requisitos de matrícula son: 14 años cumplidos y noveno grado aprobado para técnicos generales y 16 años cumplidos y décimo año aprobado para técnicos especialistas, facilitando el acceso a la educación técnica desde temprana edad completamente gratis.

