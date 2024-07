Autoridades visitaron 8,800 personas en Plan de Prevención dirigido a madres de familia

Miembros de la Policía Nacional y otras instituciones visitaron en sus casas a 8,798 protagonistas en los 153 municipios del país, entre el jueves 11 y el miércoles 17 de julio, como parte del plan de prevención dirigido a las madres de familias.

Autoridades realizan visitas a hogares y asambleas comunitarias

Así lo informó este jueves el comisionado general Jaime Antonio Vanegas, inspector general de la Policía Nacional, quien detalló que en la semana, las autoridades efectuaron asambleas en las comunidades con la participación de 7,879 personas y conversatorios con 2,544 asistentes.

Durante los encuentros, las autoridades instaron a fortalecer los lazos de hermandad, solidaridad y ayuda mutua entre familiares, vecinos y comunidad, e inculcar el perdón y el amor a nuestro prójimo.

También llamaron a valorar los momentos en familia, celebrando nuestros logros, reconociendo nuestras virtudes y debilidades para construir un futuro de paz, trabajo, desarrollo y justicia dentro de nuestros hogares.

Por su parte, los Bomberos Unidos realizaron 8,500 inspecciones en casas de habitación de las madres de familia y brindaron 8,654 recomendaciones sobre medidas de seguridad en los hogares.

Entre los consejos brindados están, no sobrecargar regletas o enchufes porque pueden ocasionar cortocircuitos; si está lloviendo no cruzar ríos, esperar a que bajen las corrientes de agua, y no guardar pólvora en las viviendas porque puede ocasionar incendios.

Por otro lado, el miércoles se inauguró la Segunda Comisaría de la Mujer, la número 338, en la unidad policial de la comunidad Las Salinas, en el municipio de Tola, departamento de Rivas.

Así mismo, este jueves fue inaugurada la Segunda Comisaría de la Mujer, número 339, en la Unidad Policial del municipio de Jinotepe, departamento de Carazo, para dar atención a 39 mil protagonistas.